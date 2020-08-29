В «Велесе» дождались рождения ослика Августина

В &#171;Велесе&#187; дождались рождения ослика Августина
Ослик чувствует себя хорошо. Фото: Вконтакте "Велес"

Малыш стал вторым ребенком в семье.

В центре реабилитации диких животных «ВЕЛЕС» прибавление – пара ослов обзавелась малышом, его назвали Августин. Он стал вторым ребенком в семье. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе центра.

Отмечается, что ослики Луша и Сеня попали в руки специалистов в 2016 году из зоопарка – там им приходилось катать на себе детей. Состояние животных оценивали как тяжелое, но благодаря усилиям ветеранов их жизни удалось спасти. Спустя некоторое время у них родился ослик Мартин, а теперь вот настало время прибавления.

Подписчики пришли в восторг от такой новости. Они отмечают, что Августин очень милый малыш

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербургскому ребцентру для животных «Велес» необходим веточный корм.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
велес животные ослик


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В США из-за урагана скончались 16 человек
Регина Тодоренко принимает поздравления со второй беременностью
СКА собрал 1 млн на благотворительность
Подъезд дома на Генерала Симоняка залил кровью бомж
В «Велесе» дождались рождения ослика Августина
Мясников назвал болезни, вызывающие рак
Футболист «Спартака» Соболев заявил, что помирился с Дзюбой
Экс-журналиста «Фонтанки» задержали по непонятной причине