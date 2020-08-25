Петербургскому ребцентру для животных «Велес» необходим веточный корм

Петербургскому ребцентру для животных &#171;Велес&#187; необходим веточный корм
Ветки и трава составляют основу рациона многих подопечных "Велеса". Фото: https://vk.com/veles_spb

Реабилитационный центр для животных «Велес» обращается за помощью: животным необходимы веточные и травяные корма, запасы которых на исходе.

Центру нужны веники или большие ветки лиственных деревьев, таких как береза, осина, клен, плодово-ягодных кустов, иван-чай (он же — кипрей), сныть, полевые травы, подорожник, осиновая кора. Хвоя, подчеркивают сотрудники Центра, не нужна до морозных дней. Идеальные веники, которые составляют значительную часть рациона оленей, лосей и многих других подопечных «Велеса», должны быть около 1-1,5 метра в длину, а радиус в месте связывания — 10-15 сантиметров.

Передать корм можно прямо в Центр, однако сейчас он закрыт на карантин и следует предупреждать о посещении. Подробности опубликованы на странице РКЦ «Велес» в социальной сети «Вконтакте».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как волонтеры «Велеса» спасли голодного лисенка.

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Петербургскому ребцентру для животных «Велес» необходим веточный корм