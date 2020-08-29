Регина Тодоренко принимает поздравления со второй беременностью

Поклонники решили, что она ждет еще одного малыша.

Телеведущую Регину Тодоренко активно поздравляют со второй беременностью. Поклонники оставляют комментарии под последним постом в Instagram-аккаунте звезды.

Она рассказала, что будет вести программу под названием «Регина+2». До этого шоу называлось «Регина+1». Из-за перемен зрители решили, что Тодоренко намекает на скорое прибавление в семье. При этом не заметно, чтобы телеведущая поправилась, ее животик плоский, как и всегда.

Другие же призывают пользователей быть разумными.

«Люди, ну вы чего?! Она на коньках катается, тренируется, какая беременность ?!»

— удивляется подписчик.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Тодоренко не смогла сдержать слез на репетиции шоу «Ледниковый период».