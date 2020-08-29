Актер Богатырев рассказал о причинах ухода из сериала «Кухня»

Актер Богатырев рассказал о причинах ухода из сериала &#171;Кухня&#187;
Богатырев рассказал, как переживал из-за расставания. Фото: https://www.instagram.com/marchi25/

Он признался, что влюбился в коллегу, но счастье длилось недолго.

Актер Марк Богатырев объяснил, почему перестал сниматься в сериале «Кухня». Он отметил, что влюбился в актрису Елену Подкаминскую и сначала это было взаимно. Пара скрывала свои отношения, так как знаменитость была замужем и воспитывала детей. После того, как правда вскрылась, Подкаминская развелась, но вот до свадьбы с Богатыревым дело так и не дошло. Актер признал, что сильно переживал из-за разрыва и решил покинуть проект.

«Несчастная любовь на площадке, апатия, то, что меня начали узнавать, а я был к этому не готов»,

— объяснил артист.

Богатырев сейчас снова состоит в отношениях и чувствует себя счастливым.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Рудковская прокомментировала слухи о разводе с Плющенко. Продюсер отвергла всю информацию, которую публикуют СМИ.

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