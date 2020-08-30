Умер автор «Смешариков» Анатолий Прохоров

Сообщение о кончине Анатолия Прохорова на странице Константина Бронзита в Facebook. Фото: скрин страницы Бронзита в Facebook

Сообщение о кончине Анатолия Прохорова на странице Константина Бронзита в Facebook. Фото: скрин страницы Бронзита в Facebook

Скончался создатель «Смешариков», художественный руководитель проекта Анатолий Прохоров. Об этом на своей странице в Facebook сообщил аниматор Константин Бронзит.

«Какой страшный для меня лично день», — написал Бронзит. По его словам, Анатолий Прохоров — это человек, сформировавший его как режиссера, главный его учитель.

Российскому продюсеру Анатолию Прохорову было 72 года.

Он родился в Осло, в Москве окончил физический факультет МГУ. Организовал Клуб пластического искусства ЦДРИ СССР и анимационную студию «Пилот». Руководил проектом «Смешарики» с 2003 года. В 2008 году Прохоров получил за участие в создании этого мультфильма государственную премию РФ.