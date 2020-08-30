Дмитрий Дибров после инсульта рассказал, кому оставит наследство — своей жене Полине или сыну

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, кому решил оставить наследство. Напомним, недавно он перенес инсульт. После этого и задумался впервые над этим вопросом.

В эфире телеканала НТВ Дибров заявил, что решил оставить все своей имущество четвертой жене Полине — она помогала ему восстанавливаться после инсульта и поддерживала его.

«Все имущество надо переписать на Полину», — сказал он.

Напомним, ранее в эфире передачи «Секрет на миллион» с Лерой Кудрявцевой Дибров рассказал, что после инсульта он отказался от алкоголя. Также он добавил, что быстро восстановился после болезни благодаря своей жене Полине. Он добавил, что очень юбит ее и ни на кого бы ее не променял.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дибров сдержал обещание, данное Малышевой. Телеведущий перестал курить.