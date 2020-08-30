Петербуржцы выложили фотографии ям на Русановской улице

Петербуржцы выложили фотографии ям на Русановской улице
Ямы на Русановской улице. Фото: скрин страницы "ДТП и ЧП/Петербург"/ВКонтакте

Петербуржцы вылолжили в соцсетях фотографии ям на Русановской улице в Невском районе города. «Многострадальная Русановская улица снова вся в ямах, некоторые глубиной 20-30 сантиметров», — пишут они в группе «Петербург/ДТП и ЧП» в «ВКонтакте».

По их словам, последний раз гравий на дороге подсыпали в апреле, и состояние дороги было нормальным недолго. Сейчас там опять цепь из глубоких ям.

Участок дороги периодически латают, но, видимо, неудачно, ямы появляются вновь.

«Конченая дорога. Эту неделю на первой передаче даже не комфортно ехать. В некоторых садоводствах лучше!!!!!!!!! А зимой колея будет и кто первый на работу…. тот и грейдер», — пишут пользователи.

«Я на Русановской живу, дорога к дому одна. И да, на дороге ямы и камни, ежедневная езда как квест с препятствиями», — говорят в группе.

Отметим, сегодня же очевидцы показали фотографии провалившегося в результате дождя асфальта на велодорожке недалеко от пересечения проспекта Луначарского и улицы Черкасова:

Яма на велодорожке на пересечении Лунчарского и улицы Черкасова. Фото: скрин страницы «ДТП и ЧП/Санкт-Петербург»/ВКонтакте
Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
невский район новости спб русановская улица ямы на дорогах


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Не смогли»: Семак рассказал, почему игра с ...
Из-за обрушения шахты в Индонезии погибли три человека
На Украине заявили об угрозе катастрофы хуже Чернобыля
На Октябрьской набережной столкнулись пять машин
Петербуржцы выложили фотографии ям на Русановской улице
В Петербурге вновь заработали сервисы по оплате парковки
В комздраве объяснили, почему в Петербурге опять растет заболеваемость Covid-19
0:0. «Зенит» не нанёс ни одного удара в ворота «Локомотива»