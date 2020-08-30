Петербуржцы выложили фотографии ям на Русановской улице

Петербуржцы вылолжили в соцсетях фотографии ям на Русановской улице в Невском районе города. «Многострадальная Русановская улица снова вся в ямах, некоторые глубиной 20-30 сантиметров», — пишут они в группе «Петербург/ДТП и ЧП» в «ВКонтакте».

По их словам, последний раз гравий на дороге подсыпали в апреле, и состояние дороги было нормальным недолго. Сейчас там опять цепь из глубоких ям.

Участок дороги периодически латают, но, видимо, неудачно, ямы появляются вновь.

«Конченая дорога. Эту неделю на первой передаче даже не комфортно ехать. В некоторых садоводствах лучше!!!!!!!!! А зимой колея будет и кто первый на работу…. тот и грейдер», — пишут пользователи.

«Я на Русановской живу, дорога к дому одна. И да, на дороге ямы и камни, ежедневная езда как квест с препятствиями», — говорят в группе.

Отметим, сегодня же очевидцы показали фотографии провалившегося в результате дождя асфальта на велодорожке недалеко от пересечения проспекта Луначарского и улицы Черкасова: