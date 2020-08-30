Леус: Петербург перевыполняет августовскую норму дождей

Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы. Фото: Baltphoto

Атмосферное давление в течение дня будет меняться мало и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы. Фото: Baltphoto

Ведущий специалист метеорологического центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Санкт-Петербурге в воскресенье, 30 августа.

По словам специалиста, сегодня погодой в Северной столице управляет атмосферный фронт, буквально накрывший город облаками. В течение дня стоит быть готовыми к дождям, в некоторых районах — довольно сильным. Температурные показатели, впрочем, несильно отличаются от стандартных средних значений.

В течение дня воздух прогреется до +17…+19 градусов тепла, на территории Ленинградской области температура составит +16…+21 градус Цельсия. Пасмурную и дождливую картину скрашивает теплый юго-западный ветер, дующий со скоростью 3-8 метров в секунду.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, когда, по словам метеоролога Романа Вильфанда, россиянам ждать «бабьего лета».