Синоптик рассказал, когда россиянам ждать «бабьего лета»

Синоптик рассказал, когда россиянам ждать &#171;бабьего лета&#187;
"Бабье лето" может нагрянуть в течение первых полутора месяцев осени. Фото: pixabay.com

Руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд не согласился с приходом «бабьего лета» 14 сентября, как считается в народной примете.

По словам метеоролога, «бабье лето» наступает в период с начала сентября по начало октября, вне зависимости от календарной даты. Об этом специалист заявил, беседуя с ТАСС. Вильфанд также разъяснил значение термина «бабье лето»: под ним понимают наступление теплой и ясной погоды после затяжных дождей.

Соответственно, чтобы в полной мере оценить «бабье лето», сначала придется перетерпеть холода и ненастье. Ожидать прихода «летней» погоды можно до первой декады октября. Возможно, текущие погодные условия в Северной столице сменятся тем самым «бабьим летом», вознаградив терпение петербуржцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве не перестают идти дожди.

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