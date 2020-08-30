Синоптик рассказал, когда россиянам ждать «бабьего лета»

Руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд не согласился с приходом «бабьего лета» 14 сентября, как считается в народной примете.

По словам метеоролога, «бабье лето» наступает в период с начала сентября по начало октября, вне зависимости от календарной даты. Об этом специалист заявил, беседуя с ТАСС. Вильфанд также разъяснил значение термина «бабье лето»: под ним понимают наступление теплой и ясной погоды после затяжных дождей.

Соответственно, чтобы в полной мере оценить «бабье лето», сначала придется перетерпеть холода и ненастье. Ожидать прихода «летней» погоды можно до первой декады октября. Возможно, текущие погодные условия в Северной столице сменятся тем самым «бабьим летом», вознаградив терпение петербуржцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в городе на Неве не перестают идти дожди.