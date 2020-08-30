Главный онколог Минздрава рассказал об основном враге рака

Главный онколог Минздрава рассказал об основном враге рака
При раннем выявлении опухоли вероятность выздоровления достигает 97%. Фото: pixabay

Главный онколог Минздрава Андрей Каприн назвал главного врага рака.

По его словам — это ранняя диагностика. Он отметил, что из-за коронавируса произошли проблемы со скрининговыми исследованиями.

Специалист сообщил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что людям необходимо набраться терпения и дождаться вакцинации от Covid-19. Также он подчеркнул, что при появлении кровяной окраски в любых физиологических выделениях следует обращаться к врачу.

Каприн напомнил, что при раннем выявлении опухоли излечимость достигает 97%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что древесные грибы помогают в борьбе с онкологией.

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Главный онколог Минздрава рассказал об основном враге рака