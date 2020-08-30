«Трое с монтировкой»: в Петербурге избили борца с незаконной уличной торговлей

&#171;Трое с монтировкой&#187;: в Петербурге избили борца с незаконной уличной торговлей
Мужчина попал в больницу. Фото: vk.com/illegaltrade

В Северной столице трое неизвестных избили главу общественной организации по защите прав потребителей «Потребнадзор» Александра Виноградова. Мужчине тяжело говорить, сломана нога.

Инцидент случился в воскресенье, 30 августа, у одного из домов на проспекте Науки. Об этом рассказали в группе «VinogradovLife & Незаконная торговля» в социальной сети «ВКонтакте»,

Мужчина также опубликовал в Сети фото с окровавленной головой и забинтованной ногой. По его словам, неизвестные били монтировкой по голове и ногам. Виноградова госпитализировали, у него сломана нога и постоянно кружится голова.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Василеостровском районе трое мужчин избили петербурженку из-за iPhone.

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