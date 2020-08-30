Журналиста Егора Жукова избили возле его дома

Журналиста Егора Жукова, приговоренного к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности, избили.

Об этом стало известно в воскресенье, 30 августа. Как сообщили на странице «Команды Жукова» в социальных сетях, нападение произошло возле дома блогера в Москве.

На опубликованном снимке видно, что у активиста разбита губа. На его лице также заметны ссадины и ранения, а под правым глазом — синяк.

Напомним, Егор Жуков был задержан в августе прошлого года по обвинению в организации беспорядков в Москве 27 июля. Позже преследование по этому делу прекратили. Однако Жукову было предъявлено новое обвинение — за публичные призывы к экстремизму в роликах на YouTube.

Студент был отправлен в СИЗО, а позже переведен под домашний арест. Дело Жукова сопровождалось громкой общественной кампанией. В его поддержку выступили публичные люди, некоторые журналисты и рэпер Оксимирон.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигурант «московского дела» Егор Жуков получил три года условно.