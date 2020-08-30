Дмитрий Дибров признался, что бросил пить благодаря Елене Малышевой

Известный телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что чувствовал во время инсульта и как изменились его привычки после лечения.

Об этом он рассказал в телепрограмме Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион». По словам звезды, он прекратил употреблять спиртное после перенесенного инсульта. Он отметил, что теперь рюмку горячительного заменила рюмка «пилюль». Также Дибров бросил курить. Об опасности этой привычки его предупреждала врач и телеведущая Елена Малышева.

Приступ настиг телеведущего полгода назад. Он рассказал, что почувствовал, что «полмира закрывается «золотой занавеской» и не мог вымолвить ни слова. В первые дни после госпитализации Дибров не распространялся о диагнозе.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Дмитрий Дибров после инсульта рассказал, кому оставит наследство — своей жене Полине или сыну.