Полиция Москвы проверяет нападение на Егора Жукова

Полиция Москвы проверяет нападение на Егора Жукова
Егор Жуков. Фото: instagram.com/realzhukov

Правоохранители Москвы начали проверку после избиения блогера Егора Жукова. По предварительным данным, на него напали двое неизвестных.

Инцидент случился в воскресенье, 30 августа. Как сообщает ТАСС, в ОМВД по Можайскому району обратился молодой человек с заявлением о причинении телесных повреждений. Он рассказал, что его избили неизвестных двое, после чего скрылись. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передает РИА Новости, пресс-секретарь «Команды Жукова», самого Жукова доставили в медицинское учреждение с подозрением на черепно-мозговую травму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Егора Жукова, приговоренного к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности, избили.

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