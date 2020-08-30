Полиция Москвы проверяет нападение на Егора Жукова

Правоохранители Москвы начали проверку после избиения блогера Егора Жукова. По предварительным данным, на него напали двое неизвестных.

Инцидент случился в воскресенье, 30 августа. Как сообщает ТАСС, в ОМВД по Можайскому району обратился молодой человек с заявлением о причинении телесных повреждений. Он рассказал, что его избили неизвестных двое, после чего скрылись. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Как передает РИА Новости, пресс-секретарь «Команды Жукова», самого Жукова доставили в медицинское учреждение с подозрением на черепно-мозговую травму.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Егора Жукова, приговоренного к трем годам условно за публичные призывы к экстремистской деятельности, избили.