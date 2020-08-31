Седокова показала грудь в игривом наряде

Певица Анна Седокова продемонстрировала фанатам наряд собственного бренда LA Story. Большинство поклонников отметили, что не смогут выйти в таком образе на улицу.

Новый ролик она опубликовала на своей страничке в Instagram. Звезда показала на себе яркий комплект, состоящий из мини-юбки и топа. Наряд она дополнила туфлями на высоком каблуке и аксессуарами.

В комментариях под постом многие пользователи назвали образ певицы «сексуальным», а саму Седокову — «богиней». Нашлись и те, кто обратили внимание на излишнюю откровенность наряда. Они задались вопросом, куда можно выйти в таких вещах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Анна Седокова написала книгу, в которой поделилась страшным воспоминанием. Она призналась, что ее пытались изнасиловать.