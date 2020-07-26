Седокова призналась, что ее пытались изнасиловать в детстве

Седокова призналась, что ее пытались изнасиловать в детстве
Седокова рассказала подробности прошлого. Фото: instagram.com/annasedokova

Артистка написала книгу, в которой поделилась страшным воспоминанием.

Отрывки автобиографии певицы Анны Седоковой «Я сильная. Я справлюсь» опубликовало издание «СтарХит». В них она рассказала о том, как ее пытался изнасиловать друг матери – тогда артистке было всего семь лет. Седокова вспоминает, что мужчина иногда приходил к ним домой и странно себя вел. Он заходил в комнату к маленькой Анне и наблюдал за тем, как она спит. Убедившись, что останется незамеченным, ухажер матери гладил девочку по ноге.

«С каждым разом забираясь все выше и выше»,

— уточнила Седокова.

Это закончилось, когда девочка не выдержала и громко закричала. На шум пришла мама и поняла все без слов. С тех пор педофил не приходил домой к Седовокой. Некоторое время маленькая будущая певица не могла нормально спать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге заключили под стражу певца-педофила.

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