На Шаврова Opel влетел в столб после ДТП с каршерингом

На Шаврова Opel влетел в столб после ДТП с каршерингом
Машина оказалась на тротуаре. Фото: vk.com/spb_today

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин оказалась на тротуаре.

Дорожный инцидент случился в ночь на понедельник, 31 августа, на пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дорогу не смогли поделить машина каршеринга и легковушка марки Opel. От удара последнюю машину выкинуло на тротуар и она ударилась об столб.

Другие подробности не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Парашютной пьяный водитель Hyuinda устроил ДТП, скрылся, а потом вернулся.

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