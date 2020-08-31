На Шаврова Opel влетел в столб после ДТП с каршерингом

В Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием двух автомобилей. Одна из машин оказалась на тротуаре.

Дорожный инцидент случился в ночь на понедельник, 31 августа, на пересечении Комендантского проспекта и улицы Шаврова. Фотографии с места аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, дорогу не смогли поделить машина каршеринга и легковушка марки Opel. От удара последнюю машину выкинуло на тротуар и она ударилась об столб.

Другие подробности не приводятся.

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