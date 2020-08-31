Россиянам предстоит пережить суровую зиму

Российский метеоролог и климатолог Екатерина Пестрякова предупредила жителей страны, что минувшее жаркое лето обернется для россиян холодной и суровой зимой.

Как сообщает URA.RU, ссылаясь на специалиста, синоптики ставят около 90%, что предстоящая зима будет суровой. Это объясняется тем, что ей предшествовало жаркое лето. Морозы будут серьезными и начнутся уже в ноябре, однако, по мнению климатолога, длиться они будут не всю зиму.

Вместе с тем Пестрякова предположила, что этой зимой морозы будут сменяться на оттепель и обратно, поскольку летом шли продолжительные дожди.

Она также спрогнозировала прохладную осень уже спустя несколько дней после начала сезона.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Гидрометцентре рассказали о погоде в сентябре в европейской части России.