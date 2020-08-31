Дети получили травмы в ДТП в Тихвинском районе

Вечером в воскресенье в Тихвинском районе Ленинградской области произошла автомобильная авария, в которой пострадали двое маленьких пассажиров и один взрослый.

Об этом информирует региональное управление ГИБДД. Все произошло около 19:40 в воскресенье, 30 августа, на автодороге «Вологда — Новая Ладога». Там перевернулся автомобиль «УАЗ Хантер», за рулем которого ехал 63-летний мужчина.

Стало известно, что он не справился с управлением и улетел в кювет, где машина перевернулась и врезалась в дерево.

В момент аварии в отечественном авто были сам водитель, семилетняя девочка, 13-летний мальчик и 36-летний мужчина. Мужчина и подросток отделались легкими травмами, а девочке повезло меньше — она в тяжелом состоянии. Все трое госпитализированы.

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