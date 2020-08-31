В Петербурге похитители 4 дня удерживали женщину, чтобы принудить её отдать квартиру

В Петербурге похитители 4 дня удерживали женщину, чтобы принудить её отдать квартиру
Подозреваемые находятся под стражей. Фото: pixabay.com

Еще в мае 2020 года в полицию поступила информация об исчезновении 58-летней жительницы Петербурга, который похитили в Кировском районе города

На следующий день сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого, 58-летнего гражданина Украины, проживающего в Ломоносовском районе Ленобласти. Спустя три месяца, 27 августа, в городе Луга задержали 34-летнего петербуржца, предполагаемого организатора похищения.

Мужчин изобличили в намерении преступным путем завладеть квартирой на проспекте Народного Ополчения, принадлежащей жертве похищения. В течение четырех дней они держали женщину взаперти, а затем заставили её написать и заверить подписью фиктивные документы об акте купли-продажи недвижимости. Полиция устанавливает другие возможные эпизоды преступной деятельности, а также причастных к похищению.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что основатель сети пиццерий «Додо Пицца» рассказал о похищении партнера в прошлом году.

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