Основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера в прошлом году

Основатель &#171;Додо Пиццы&#187; рассказал о похищении партнера в прошлом году
Овчинников считает, что орудует банда, которая не первый раз похищает предпринимателей с целю вымогательства. Фото: Instagram @silauma

Основатель одной из крупнейших сети пиццерий «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал о похищении своего делового партнера Владимира Горецкого.

Это произошло в сентябре 2019 года, пять дней Владимир находился в загородном доме связанным, с повязкой на глазах. Оказалось, что Горецкому поступило предложение о деловой встрече с инвестором, желающим открыть «Додо Пиццу» в Польше. Хотя сотрудничества за границей не планировалось, бизнесмены договорились встретиться в Риге. Из аэропорта Горецкого повезли в загородный дом, и едва он переступил порог — брызнули в глаза из баллончика и связали.

Преступники стали требовать денег. Спустя пять дней, подписанное долговое обязательство на 32 млн рублей и множество угроз Горецкого отпустили. Сейчас уголовные дела по факту похищения расследуют и в Латвии, и в России. Недавно задержали первого подозреваемого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца посадили на 12 лет за похищение и убийство человека.

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