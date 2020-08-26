Основатель «Додо Пиццы» рассказал о похищении партнера в прошлом году

Овчинников считает, что орудует банда, которая не первый раз похищает предпринимателей с целю вымогательства. Фото: Instagram @silauma

Овчинников считает, что орудует банда, которая не первый раз похищает предпринимателей с целю вымогательства. Фото: Instagram @silauma

Основатель одной из крупнейших сети пиццерий «Додо Пицца» Федор Овчинников рассказал о похищении своего делового партнера Владимира Горецкого.

Это произошло в сентябре 2019 года, пять дней Владимир находился в загородном доме связанным, с повязкой на глазах. Оказалось, что Горецкому поступило предложение о деловой встрече с инвестором, желающим открыть «Додо Пиццу» в Польше. Хотя сотрудничества за границей не планировалось, бизнесмены договорились встретиться в Риге. Из аэропорта Горецкого повезли в загородный дом, и едва он переступил порог — брызнули в глаза из баллончика и связали.

Преступники стали требовать денег. Спустя пять дней, подписанное долговое обязательство на 32 млн рублей и множество угроз Горецкого отпустили. Сейчас уголовные дела по факту похищения расследуют и в Латвии, и в России. Недавно задержали первого подозреваемого.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржца посадили на 12 лет за похищение и убийство человека.