Петербуржец проведет за решеткой 12 лет за похищение и убийство человека в лесу

В Петербурге вынесен приговор по уголовному делу о похищении человека и убийстве. Гособвинение поддержала прокуратура Приморского района.

Об этом стало известно сегодня, 11 августа. По данным следствия, 26-летний мужчина вступил в преступный сговор со своей знакомой и иными лицами, разработал план, после чего приобрел в магазине пластиковые хомуты и веревку, а соучастники арендовали автомобиль.

Вечером 21 мая 2018 года злоумышленники похитили потерпевшего у дома 123 по улице Савушкина. Они вывезли его в поселок Лисий нос, где подсудимый совместно с соучастницей убили потерпевшего, а тело спрятали в лесу.

Как сообщили в прокуратуре города, мужчина отправится в колонию строгого режима на 12 лет с ограничением свободы на год.

Приговор не вступил в законную силу. Участь его соучастников решается судом.

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