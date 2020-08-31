Какие изменения ждут жителей России с 1 сентября

С сентября 2020 года в России вступает в силу ряд законов и правил, которые внесут изменения в привычную жизнь россиян.

Так, с 1 сентября учителям, которые возьмут на себя классное руководство, будут доплачивать к заплате 5 тыс. рублей за счет бюджета государства. На эти цели российское правительство выделит около 213 млн рублей.

Учеников начальных классов начнут бесплатно кормить горячим питанием. Финансирование питания будет идти за счет федерального, региональных и местных бюджетов. Такую программу к 1 сентября реализуют пока 58 из 85 регионов. В оставшихся регионах продолжается подготовка: где-то строятся столовые, а где-то процесс задерживают местные власти.

При досрочном погашении кредита граждане смогут вернуть часть страховой премии. Вернуть получится средства за вычетом части премии, пропорциональной истекшему периоду страхования. Такая норма будет применяться, если человек заявил о досрочном отказе от страховки в течение семи дней после погашения кредита.

С 1 сентября в России начинает действовать закон о внесудебном порядке признания банкротами граждан, которые задолжали от 50 до 500 тыс. рублей.

С первого дня осени вступают в силу поправки в закон «О государственной регистрации», позволяющие регистрирующим органам в принудительном порядке исключать из Единого реестра индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП) недействующих ИП.

С 5 сентября в России расширяется тарифный коридор по ОСАГО. Диапазон базовых ставок для легковушек будет варьироваться от 2471 рубля до 5436 рублей.

С 7 сентября иностранцы, владеющие жильем в России, смогут выступать принимающей стороной для своих родственников.

С 29 сентября осужденным дадут возможность отбывать наказание в колониях, расположенных ближе к месту жительства их членов семьи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что новый закон начнет регулировать панорамы и виды Петербурга.