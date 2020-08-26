Новый закон начнет регулировать панорамы и виды Петербурга

Власти Северной столицы назвали разрабатываемый способ регулирования панорам и видов города. Над разработкой нового закона работает КГИОП.

Охранная зона исторических панорам в городе на Неве в настоящее время составляет шесть километров. Ее планируется увеличить до десяти. Это будет происходить благодаря закону об охране панорамного вида.

Как сообщили в Агентстве бизнес новостей, законопроект позволит регулировать на этом расстоянии высоту застройки объектов, благодаря чему станет возможным сохранение уникальных и протяженных панорам города.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» завершил работы по реконструкции ливневой канализации на Рыбинской улице. Для выявления причин из-за которых на участке случились проблемы с водоотведением, понадобилось задействовать водолазов.