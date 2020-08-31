В Екатеринбурге горит хлебокомбинат «СМАК» на площади 800 кв.м.

В Екатеринбурге горит хлебокомбинат &#171;СМАК&#187; на площади 800 кв.м.
Пожар локализован. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Пожарные работают на месте происшествия на территории комбината «СМАК» в Екатеринбурге, где производят хлеб и макароны.

Все произошло утром в понедельник, 31 августа, в двухэтажном здании цеха на территории хлебокомбината загорелся кабель. Из-за огня и высокой температуры произошло частичное обрушение кровли на площади 100 квадратных метров.

Общая площадь пожара составила 800 квадратных метров. Как сообщает «Интерфакс», в 11:06 по местному времени пожар был локализован. Угрозы распространения огня уже нет.

Крупный пожар тушили 83 пожарных. Также к борьбе с огнем привлекли 18 специальных машин. До прибытия спасателей были эвакуированы 250 человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дети получили травмы в ДТП в Тихвинском районе.

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