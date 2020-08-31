Петербуржец убил жену и тещу за то, что они якобы пытались его отравить

В воскресенье, 30 августа, около 2:30 в полицию Петербурга обратился 35-летний инженер , который сообщил о ножевом ранении в квартире на Октябрьской набережной, где проживают его родители и бабушка.

Прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов нашли в квартире труп 86-летней пенсионерки с травмами головы, а также 59-летнюю женщину в крайне тяжелом состоянии: открытая черепно-мозговая трамвайно, ушибом головного мозга, многочисленными переломами и колото-резаными ранениями. Её доставили в больницу, однако спасти жизнь не удалось.

По подозрению в убийстве задержан 63-летний пенсионер, который заявил, что жена и теща пытались его отравить, за что он им отомстил. Мужчину увезли в отдел полиции, откуда госпитализировали в реанимацию Госпиталя ветеранов всех войн с подозрением на инфаркт.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жительница Петербурга с подругой в пьяном угаре пыталась убить своего мужа.