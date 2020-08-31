В России зафиксировано 4993 новых случая COVID-19 за сутки

По состоянию на 10:00 31 августа на территории Российской Федерации выявлено 4 993 новых пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией.

Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба. Общее количество зараженных с начала пандемии жителей России, таким образом, достигло 995 319 человек, не осталось регионов, не затронутых коронавирусом. Кроме того, за сутки от COVID-19 по всей стране скончалось 83 пациента, общее число погибших с момента ведения статистики составляет 17 176 человек.

Кроме того, в течение воскресенья 2 450 коронавирусных больных покинули медицинские учреждения в связи с выздоровлением. Всего выздоровевших насчитывается 809 387.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за сутки в Санкт-Петербурге, к счастью, не зарегистрировано скончавшихся от коронавирусной инфекции.