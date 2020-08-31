В Петербурге не выявили ни одной новой смерти от коронавируса

За последние сутки в Петербурге не выявлено ни одного летального исхода от ковида. Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки в Петербурге не выявлено ни одного летального исхода от ковида. Фото: стопкоронавирус.рф

За последние сутки в Северной столице не было зафиксировано ни одного летального исхода от последствий, вызванных заболеванием COVID-19.

Об этом свидетельствуют оперативные данные на утро понедельника, 31 августа. За последние 24 часа петербургские медики поставили 188 диагнозов COVID-19 людям, которые сдали положительные тесты на коронавирус. Всего же за время пандемии в Петербурге инфицировались 36 667 человек.

Согласно данным за минувшие сутки, еще 96 человек выздоровело от коронавируса. Общее число пациентов, которые успешно вылечились, составляет 25 789 человек.

Кроме того, с начала вспышки COVID-19 в Петербурге умер 2421 пациент, заразившийся коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге на коронавирус обследовали еще более 10 тыс. человек.