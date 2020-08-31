В Петербурге на коронавирус обследовали еще более 10 тыс. человек

За последние сутки медики Северной столицы провели 10 203 обследования на наличие коронавирусной инфекции нового типа в организме. Об этом свидетельствуют оперативные данные на утро понедельника, 31 августа.

Согласно информации петербургского оперативного штаба, в настоящий момент под медицинским наблюдением остаются 309 человек, которые могут быть заражены коронавирусом. Из них четверо пациентов размещены в обсерваторе, а 305 человек соблюдают карантин из-за контакта с инфицированными.

За минувшие 24 часа жители Петербурга 134 раза обратились в Единую справочную службу (номер 122), которой можно задать вопрос, связанный с ковидом.

Напомним, о вспышке неизвестного вируса Китай сообщил 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавирусной инфекции. Уже 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ситуацию пандемией.

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