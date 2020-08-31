Избиение активиста Егора Жукова обернулось уголовным делом

Московская полиция открыла уголовное дело после нападения на оппозиционного активиста и блогера Егора Жукова, которого избил около подъезда.

Накануне Telegram-канал «Команды Жукова» сообщал, что двое незнакомцев избили фигуранта «московского дела» во дворе его дома и скрылись с места происшествия на самокатах. Молодому активисту вызвали скорую помощь. Уже в больнице ему сделали МРТ, которое не показало наличие серьезных травм.

Предварительно, он получил сотрясение мозга. Также есть подозрение на закрытую черепно-мозговую травму.

Как сообщили в главном управлении МВД России по Москве, по факту избиения мужчины на улице Расщупкина правоохранители возбудили уголовное дело по статье 116 УК РФ о побоях.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция Москвы проверяет нападение на Егора Жукова.