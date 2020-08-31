В России насчитывается 3,6 млн безработных

В России насчитывается 3,6 млн безработных
Падение доходов зафиксировано в большинстве стран мира. Фото: pixabay.com

Количество людей, оставшихся без работы, выросло в период пандемии коронавируса.

В России число официально зарегистрированных безработных возросло до 3,6 миллионов человек. Об этом пишет ТАСС. Министр труда и социальной защиты Антон Котяков отметил, что всему причиной пандемия коронавируса – за последние несколько месяцев без работы остались 2,4 миллиона россиян.

Напоминаем, что из-за инфекции многие граждане остались без средств на существование. Несмотря на усилия властей, работодатели сокращали штаты, кто-то и вовсе обанкротился, и был вынужден закрыться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что больше половины безработных петербуржцев потеряли должности из-за пандемии COVID-19.

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