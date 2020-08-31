Стало известно, какие районы Петербурга пострадали от сильных дождей в выходные

В разных районах Северной столицы 29 и 30 августа выпало большое количество осадков, из-за чего некоторые улицы и подвалы оказались затоплены.

В понедельник, 31 августа, стало известно, что за прошедшие выходные самые мощные ливни прошли в Красносельском и Выборгском районах.

Больше всего осадков выпало в воскресенье, 30 августа, в Выборгском районе — 28,7 миллиметров всего за 20 минут. Непогода также фиксировалась в Приморском, Курортном и Петродворцовом районах, однако дождь не был активным настолько, чтобы были превышены расчетные параметры интенсивности. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В ГУП «Водоканал Петербурга» рассказали, что работники организации приняли 93 сообщения о подтоплениях в различных частях города, как на улицах, так и в подвалах. Все последствия непогоды были своевременно устранены.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» завершил работы по реконструкции ливневой канализации на Рыбинской улице.