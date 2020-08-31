На Дунайском проспекте в кафе подрались посетители — участники драки пришлось госпитализировать

Около 4:30 утра в воскресенье, 30 августа, сразу двум нарядам вневедомственной охраны пришлось задерживать дебошира, избившего посетителя кафе на Дунайском проспекте.

О драке сотрудникам правоохранительных органов сообщили работники заведения. Заметив конфликт между посетителями, они сразу нажали кнопку тревожной сигнализации. На место происшествия отправились два наряда росгвардейцев. Прибыв на место, стражи порядка задержали пьяного петербуржца, который, рассорившись с собеседником, внезапно ударил его графином по голове.

Пострадавшего мужчину пришлось госпитализировать, а нарушителя передать сотрудникам 33 отдела полиции.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что между фанатами столичного «Локомотива» и петербургского «Зенита» во время матче в Москве разгорелась нешуточная драках, переросшая в уголовное дело.