Житель Петербурга неудачно попытался дать взятку полицейскому, чтобы помочь своей жене

Житель Петербурга неудачно попытался дать взятку полицейскому, чтобы помочь своей жене
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Петербуржец, желающий уладить вопрос с возбуждением уголовного дела против своей жены, сам стал обвиняемый по факту попытки передачи взятки.

Согласно версии следствия, 43-летний житель Северный столицы в пятницу, 28 августа, наведался к начальнику 77 отдела полиции УМВД России по Адмиралтейскому району. Мужчина рассчитывал, что сможет успешно переговорить с правоохранителем по поводу возбуждения уголовного дела против его супруги. Чтобы женщина избежала последствий за свои незаконные деяния, мужчина выразил готовность дать взятку. Деньги в размере 250 тысяч рублей он предложил полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Петербургу.

Сотрудник правоохранительных органов от взятки отказался и задержал мужчину. Теперь уголовное дело возбуждено и против него. Нарушителю закона уже предъявлено обвинение и избрана мера пресечения — залог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что суд Петербурга арестовал сотрудников стройнадзора Минобороны по делу о взятках.

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