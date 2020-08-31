Роспотребнадзор рассказал о популяционном иммунитете к COVID-19 в регионах России

Специалисты Роспотребнадзора в ходе исследований установили, что в 11 регионах РФ уровень популяционного иммунитета к коронавирусной инфекции составляет более 20%.

Роспотребнадзор ранее провел первый этап масштабного исследования, призванного установить, у какого количества населения России сформировался иммунитет к инфекции нового типа. В рамках исследования на наличие антител проверили 72 тысячи человек в 26 субъектах страны. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что наиболее высокие показатели коллективного иммунитета продемонстрировали несколько возрастных групп детей (от года до шести и от семи до тринадцати лет).

Что касается профессиональных групп населения, то коллективный иммунитет оказался наиболее распространен у медицинских работников и преподавателей учебных заведений.

С понедельника, 31 августа, начинается второй этап исследований. Они пройдут в Петербурге, Ленинградской и Тюменской областях, а также в Хабаровском крае.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коронавирус выявили у 3% московских работников сферы образования.