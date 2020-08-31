Коронавирус выявили у 3% московских работников сферы образования

Коронавирус выявили у 3% московских работников сферы образования
Учителя не будут допущены к работе. Фото: pixabay

После тестирования, проведенного перед началом учебного года в Москве, положительные результаты обследования выявили у 3% работников образования.

В ходе профилактических мероприятий, призванных обеспечить безопасность нахождения в учебных заведений, выяснилось, что COVID-19 инфицированы 5,5 тысяч сотрудников сферы образования. Все они не смогут приступить к выполнению своих должностных обязанностей в школах с 1 сентября и будут наблюдаться медиками до полного выздоровления. Информация об этом была опубликована на сайте мэра и правительства Москвы с ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

Напомним, уже завтра, 1 сентября, начинается новый учебный год. Несмотря на эпидемию, обучение снова станет очным. Для всех школ Роспотребнадзором разработаны специальные правила, выполнение которых обеспечит безопасность учащихся и преподавателей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что некоторые российские вузы начнут учебный год в октябре.

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