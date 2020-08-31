В Петергофе произошел пожар в здании школы №411

В Петродворцовом районе днем, 31 августа, произошел пожар в здании школы №411 на Ботанической улице.

Известно, что в одном здании вместе с учреждением среднего образование находится детский садик. Возгорание началось в столовой, на нее и пришлась основная часть задымления. На место ЧП оперативно прибыла пожарная служба. Спасатели эвакуировали 38 взрослых и 24 ребенка. Об этом сообщает группа «Мэш на Мойке» в социальной сети «Вконтакте».

В ГУ МЧС по Петербурге gazeta.spb.ru сообщили, что на месте случившегося производится разведка обстановки.

Позднее, информация дополнилась. Возгорание произошло на кухне на площади 7 квадратных метров. Очаг успешно ликвидирован. Никто из взрослых и детей не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге после ликвидации пожара в квартире нашли изголодавшихся детей.