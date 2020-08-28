В Петербурге после ликвидации пожара в квартире нашли изголодавшихся детей

В Петербурге после ликвидации пожара в квартире нашли изголодавшихся детей
Пожар уже ликвидировали. Фото: pixabay

Малышам на вид два и четыре года, у них есть признаки истощения.

Сегодня, 28 августа, на проспекте Большевиков тушили горящую квартиру. Об этом сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. На место прибыли спасатели, которые приступили к ликвидации возгорания. В процессе они обнаружили в задымленном помещении двух малышей – им на вид два и четыре года. У детей есть признаки истощения. Их родители, которые также были в квартире, находились в неадекватном состоянии. Пока непонятно, что стало причиной инцидента.

Ожидается, что горе-родителей привлекут к ответственности за ненадлежащий уход за детьми. Делом уже занимается отдел по делам несовершеннолетних УМВД России по Невскому району.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти поздним вечером сгорел частный дом. Огонь распространился на площадь в 80 квадратных метров.

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