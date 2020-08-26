В Ленобласти поздним вечером сгорел частный дом

Огонь распространился на площадь в 80 квадратных метров.

В Ленинградской области в деревне Верхние Осельки вечером, 26 августа, произошел крупный пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону. Все случилось ближе к девяти часам вечера на Рябиновой улице. Местные жители вызвали спасателей, восемь человек прибыли на место происшествия незамедлительно. На тот момент огнем была охвачена площадь в 80 квадратных метров. С возгоранием справились довольно быстро – по предварительным данным, никто не пострадал. Пока не уточняется, каковы причины инцидента.

Все обстоятельства предстоит выяснить сотрудникам спецслужб.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что горит фура на Московском шоссе: в сторону Петербурга собралась пробка. Как рассказали очевидцы, на обочине шоссе в сторону Петербурга загорелась кабина фуры. Судя по кадрам роликов с места происшествия, огонь начал перебираться с кабины на прицеп. Рядом стояла бетономешалка.