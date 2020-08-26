Горит фура на Московском шоссе: в сторону Петербурга собралась пробка

На юге Петербурга произошел автомобильный пожар, который собрал пробку длиной в три с половиной километра.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все произошло ближе к вечеру в среду, 26 августа, на Московском шоссе, неподалеку от железнодорожной станции «Паровозный музей».

Как рассказали очевидцы, на обочине шоссе в сторону Петербурга загорелась кабина фуры. Судя по кадрам роликов с места происшествия, огонь начал перебираться с кабины на прицеп. Рядом стояла бетономешалка.

«Миксер пытался потушить. Потом подъехали пожарные. Пробка в сторону города и на Москву», — пишут очевидцы.

На другом видео видно, что машину уже потушили.

Судя по данным сервиса «Яндекс.Карты», Московское шоссе «стоит» в обе сторону. Длина пробки составляет около 3,5 км.

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