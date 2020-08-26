У метро «Проспект Ветеранов» полыхает магазин

У метро &#171;Проспект Ветеранов&#187; полыхает магазин
Горит магазин "Строитель" на Дачном проспекте. Фото: gazeta.spb.ru

В Кировском районе Петербурга загорелся один из магазинов, расположенных рядом со станцией городского метрополитена «Проспект Ветеранов».

Об этом сообщает телеканал 78.ru. Как стало известно, все произошло в среду, 26 августа, на Дачном проспекте, рядом со станцией метро «Проспект Ветеранов». Судя по кадрам видеозаписи с места происшествия, пожар произошел в магазине строительных материалов «Строитель», расположенном на пересечении Дачного проспекта и бульвара Новаторов.

Столб черного дыма над магазином видно издалека. И, по всей видимости, пожар там немаленький. Все обстоятельства и подробности произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Тихвинском районе спасатели тушили дачу, баню и сараи.

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