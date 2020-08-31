«Петербургская недвижимость» открыла главный офис в Приморском районе

Первых клиентов новый офис компании «Петербургская недвижимость», расположенном в бизнес-центре Setl Group на Ушаковской набережной, начнет принимать с сентября 2020 года.

Новая локация станет весьма удобной для посещения у клиентов компании, благодаря своему местоположению — совсем рядом находятся станции метро «Лесная» и «Черная речка». Для владельцев автомобилей в бизнес-центре оборудован подземный паркинг на 760 мест.

Главный офис «Петербургской недвижимости» занимает 3 из 7 этажей бизнес-центра. Он представляет из себя две зоны — рабочую и клиентскую. Зона для посетителей оборудована так, чтобы их пребывание было максимально комфортным. Для клиентов предоставлены удобные переговорные зоны и детская игровая. Немаловажной является и электронная очередь. С помощью одного номера клиенты смогут посещать разных специалистов.

Бизнес-центр Setl Group площадью 28,5 тысяч квадратных метров входит в состав квартала высотного класса Riverside. Из окон здания посетители могут наблюдать прекрасные виды на исторические места города. В интерьере центра преобладают светлые тона, а его стены украшены живыми растениями. Также, клиенты в центре могут ознакомится с 3D макетами жилых комплексов застройщика.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Setl Group начал строительство ЖК «Автограф» на Лиговском проспекте.