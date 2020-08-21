Setl Group начал строительство ЖК «Автограф» на Лиговском проспекте

Холдинг Setl Group начал строить жилой комплекс высокого комфорт-класса «Автограф» по адресу Лиговский пр., 236. Это место в шаговой доступности от станции метро «Обводный канал» и рядом с уже проектирующейся станцией метро «Боровая».

До центра города — Невского проспекта и Площади Восстания с ТРК «Галерея» и Московским вокзалом — десять минут на транспорте. С другой стороны от «Автографа» — правительственная трасса Московский проспект и станция метро «Московские ворота». ЖК строится в окружении исторической застройки, престижных учебных заведений и зеленых скверов — Курского и Прилукского, Воронежского сада.

Сам жилой комплекс — это современный проект со всеми элементами комфорта. Из квартир с открытыми террасами будет открываться вид на историческую перспективу центра Северной столицы. Во дворе будет аллея для прогулок и экопарк. Высота зданий в скандинавском стиле с контрастными архитектурными объемами в темных и светлых тонах составит 11-13 этажей. Предусмотрен подземный паркинг на 672 места, коммерческие помещения под магазины на первых этажах, выходящих на Тосину улицу.

Возле метро «Обводный канал» расположены гипермаркеты Prisma и «Ашан». Неподалеку находятся футбольный комплекс «Лиговский», детско-юношеская школа олимпийского резерва. В соседнем квартале на Лиговском проспекте, 241, лит. А Setl Group завершает ремонт школы №359.

На территории также построят детсад на 120 мест с бассейном. А в доме Setl Group разместит детский клуб. Во дворах ЖК будут обустроены детские площадки из экоматериалов, неподалеку — спортивная зона площадью 1000 квадратных метров.

Setl Group планирует ввести жилой комплекс в эксплуатацию в четвертом квартале 2022 года. Эксклюзивный брокер проекта «Автограф» — «Петербургская Недвижимость».