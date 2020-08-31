Онколог раскрыл причину 95% случаев рака

Онколог раскрыл причину 95% случаев рака
При переработке мясных продуктов "выделяются вторичные желчные кислоты, которые воздействуют на стенку толстой кишки". Фото: pixabay

Хирург-онколог Иван Карасев объяснил, что становится причиной образования рака в 95% случаях.

По его словам, если у человека есть хроническое воспаление, то в этом месте клетки наслаиваются друг на друга, а после возникает клеточный сбой и образовывается опухоль.

Как сообщил портал «МедикФорум», хирург подчеркнул, что еще одним фактором, провоцирующим онкологию, является регулярное употребление красного мяса. Сюда же он отнес колбасы, копчености и другие обработанные продукты.

Карасев отметил, что частое употребление таких лакомств приводит к воспалению кишечника, а это уже в свою очередь приводит к увеличению риска развития опухолей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что главный онколог Минздрава рассказал об основном враге рака. По его словам — это ранняя диагностика.

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