Трое петербуржцев ответят перед судом за мошенничество на сумму свыше 63 миллионов

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для рассмотрения по существу. Фото: Baltphoto/ Pavel Dolganov

В Петербурге прокуратура Калининского района направила в суд уголовное дело в отношении троих местных жителей. Они обвиняются в мошенничестве.

Об этом стало известно сегодня, 31 августа. По данным следствия, обвиняемые, являясь учредителями и гендиректорами ООО «ИБС Раше Проперти Дивелэпэс» и ООО «ИБС ЭКЮ Эстейт», входили в доверие к гражданам и обманным путем получали их деньги по предварительным договорам купли-продажи участков.

Как сообщили в прокуратуре города, всего они обманули 11 человек, причинив им ущерб на сумму свыше 63 млн рублей.

Дело рассмотрит Калининский районный суд.

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