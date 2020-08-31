Принц Гарри признался, что хочет вернуться из США на родину

Британский принц Гарри заявил, что ему нравится жить в Соединенных Штатах, однако время от времени его тянет на родину.

Об этом внук королевы Великобритании Елизаветы II рассказал во время видеоконференции с членами организации Rugby Football League. Как сообщает Daily Mail, на видеоконференции герцога Сассекского спросили, как ему живется на чужбине. В ответ на это он признался, что ему очень нравится, а свою жизнь он назвал просто фантастической.

Тем не менее он сообщил, что время от времени обязательно будет приезжать в Соединенное Королевство. Принц Гарри отметил, что в 2021 году в Англии будет проходить Кубок мира по регби, на котором он определенно побывает. По его словам, он бы уже давно вернулся на родину, если бы не пандемия.

Принц Гарри пошутил, что единственным минусом жизни в Штатах является то, что он не может раздобыть там мяч для регби, и добавил, что если бы нашел хоть несколько маленьких мячей, то он бы начал учить игре своего годовалого сына АРчи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что принц Гарри и Меган Маркл возвращаются в Великобританию.