В Петербурге фигурант уголовного дела неудачно дал взятку правоохранителю

В Петербурге фигурант уголовного дела неудачно дал взятку правоохранителю
Полицейский сообщил о взятке. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Петербурге фигурант уголовного дела попытался дать взятку правоохранителю, но в результате получил еще одну «статью».

Инцидент произошел в пятницу, 28 августа, в отделе полиции на набережной Обводного канала. 43-летний мужчина попытался передать полицейскому 250 тыс. рублей, чтобы избежать привлечения к ответственности его родственника.

Как сообщили в Главном управлении МВД РФ по городу и Ленобласти, сотрудник сообщил о коррупционном преступлении. По данному факту возбудили уголовное дело.

Подозреваемый задержан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что военный суд Петербурга вынес приговор подполковнику, который 26 раз брал взятку.

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взятка ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти новости спб


 

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