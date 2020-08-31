Первый день осени в Петербурге будет дождливым и прохладным

Первый день осени в Петербурге будет дождливым и прохладным
Атмосферное давление в городе будет повышаться. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В Северной столице в первый день осени ожидается облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по Петербургу.

Так, во вторник, 1 сентября, температура воздуха в городе на Неве в ночное время опустится до 11-13 градусов тепла, днем — от +15 до +17 градусов.

Согласно информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет северным и северо-восточным. Скорость его порывов составит от 6 до 11 метров в секунду.

Атмосферное давление повысится.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заработает «горячая линия» по вопросам школьного питания. Прием звонков и обращений по соответствующим вопросам будут осуществлять в Управлении соцпитания.

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