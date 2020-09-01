Поклонники заподозрили Валерию в пластике лица

Поклонники заподозрили Валерию в пластике лица
Певица Валерия. Фото: instagram.com/valeriya

Валерия предложила пари под фото, где ее обвинили в увлечении «уколами красоты» или же пластической хирургией. Певица утверждает, что не прибегала ни к чему из перечисленного.

Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Пользователям показалось, что звезда воспользовалась услугами пластического хирурга после фото, где она позирует с фитнес-обручем.

В комментариях поклонники восхитились внешним видом звезды. Нашлись и те, кто разглядел в ее чертах изменения.

Валерия ответила, что готова заплатить миллион рублей тем, кто сможет подтвердить эту информацию. Если доказательств не будет, она хочет, чтобы эту же сумму ей заплатили люди, которые обвиняют ее в пластике и «уколах красоты».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сильно похудевшая Валерия выглядит ровесницей своей падчерицы. На фото певица и девушка стоят около яблони, а в руках держат надкусанные плоды.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
валерия инстаграм пластика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Поклонники заподозрили Валерию в пластике лица
«Бомж»: Сатановский отреагировал на поведение Ефремова в суде
На внешнем кольце КАД произошло серьезное ДТП с двумя машинами
Мотоциклиста госпитализировали после столкновения с иномаркой на Арсенальной
В поселке Лужки огонь охватил 64 «квадрата» частного дома
Первый день осени в Петербурге будет дождливым и прохладным
Решетова развеяла слухи о расставании с Тимати
В Москве за сутки скончались 11 пациентов с коронавирусом