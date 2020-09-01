Поклонники заподозрили Валерию в пластике лица

Валерия предложила пари под фото, где ее обвинили в увлечении «уколами красоты» или же пластической хирургией. Певица утверждает, что не прибегала ни к чему из перечисленного.

Об этом она рассказала в своем Instagram-аккаунте. Пользователям показалось, что звезда воспользовалась услугами пластического хирурга после фото, где она позирует с фитнес-обручем.

В комментариях поклонники восхитились внешним видом звезды. Нашлись и те, кто разглядел в ее чертах изменения.

Валерия ответила, что готова заплатить миллион рублей тем, кто сможет подтвердить эту информацию. Если доказательств не будет, она хочет, чтобы эту же сумму ей заплатили люди, которые обвиняют ее в пластике и «уколах красоты».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сильно похудевшая Валерия выглядит ровесницей своей падчерицы. На фото певица и девушка стоят около яблони, а в руках держат надкусанные плоды.