Трамп заявил о создании оперативного центра по борьбе с беспорядками

Трамп заявил о создании оперативного центра по борьбе с беспорядками
Президент США Дональд Трамп. Фото: Pixabay

Власти Соединенных Штатов создадут оперативный штаб по борьбе с беспорядками. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, новый центр будет создан при участии Минюста США и министерства внутренней безопасности. Он добавил, что соответствующие меры приняты, чтобы «контролировать гражданские беспорядки левых».

Как сообщает РИА Новости, Трамп отметил, что у местных властей нет «терпимости к насилию» и «терпимости к анархии». Он заметил, что демократы занимаются «промыванием мозгов», внушая молодым жителям, что США являются страной, полной ненависти и расизма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп пожаловался на необходимость покупки нефти у России. Во время выступления в Нью-Гэмпшире он отметил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке страны зафиксированы самые высокие цены на электроэнергию.

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