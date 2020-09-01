Трамп заявил о создании оперативного центра по борьбе с беспорядками

Власти Соединенных Штатов создадут оперативный штаб по борьбе с беспорядками. Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп.

По его словам, новый центр будет создан при участии Минюста США и министерства внутренней безопасности. Он добавил, что соответствующие меры приняты, чтобы «контролировать гражданские беспорядки левых».

Как сообщает РИА Новости, Трамп отметил, что у местных властей нет «терпимости к насилию» и «терпимости к анархии». Он заметил, что демократы занимаются «промыванием мозгов», внушая молодым жителям, что США являются страной, полной ненависти и расизма.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Трамп пожаловался на необходимость покупки нефти у России. Во время выступления в Нью-Гэмпшире он отметил, что в регионе Новая Англия на северо-востоке страны зафиксированы самые высокие цены на электроэнергию.